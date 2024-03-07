«Сумасшествие. Первые недели был как во сне». Бистрович вспомнил свой переход в ЦСКА

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, выступающий за калининградский клуб на правах аренды, вспомнил свой переход в ЦСКА.

«Сумасшествие, тяжело было осознать. Я смотрел на этих игроков по телевизору, а теперь с ними тренируюсь. Первые две-три недели был в шоке, будто во сне. Игнашевич, братья Березуцкие, Игорь Акинфеев были легендами для меня. А ещё помню Бибраса Натхо. Когда я только приехал, Гончаренко мне сказал: «Смотри на Натхо и делай, как он». Это было моим первым упражнением, ха-ха», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В сентябре 2023 года хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл на правах аренды до конца сезона в калининградскую «Балтику», главным тренером которой является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. В 16 матчах за балтийцев во всех турнирах на счету игрока два гола и результативный пас.