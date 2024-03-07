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Бистрович: когда узнал, что сыграю с «Арсеналом», рассказал папе. Это была ошибка

Бистрович: когда узнал, что сыграю с «Арсеналом», рассказал папе. Это была ошибка
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Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, выступающий за калининградский клуб на правах аренды из ЦСКА, вспомнил о матче армейцев с «Арсеналом» в Лиге Европы.

«Матч с «Арсеналом» в Лиге Европы ― это было неплохо (улыбается). Когда пришёл в клуб зимой, мне сказали, что до лета буду адаптироваться. Сыграю где-то ― супер, не сыграю ― ничего страшного. А тут в день игры с «Арсеналом» мне звонит Гончаренко, говорит, что я буду в основе. Сразу рассказал об этом папе, это была ошибка, ха-ха. Он стал переживать, был на стрессе. Начал писать мне длинные смски, что мне делать, что не делать. Я же вообще был спокоен, сразу сказал, чтобы он тоже успокоился. Не думал, что выхожу против «Арсенала», просто думал, как сыграть хорошо. Мы же почти их прошли», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В сентябре 2023 года хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл на правах аренды до конца сезона в калининградскую «Балтику», главным тренером которой является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. В 16 матчах за балтийцев во всех турнирах на счету игрока два гола и результативный пас.

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