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Бистрович: сразу сказал папе — у Головина будет хорошая карьера. Было видно, что он звезда

Бистрович: сразу сказал папе — у Головина будет хорошая карьера. Было видно, что он звезда
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Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, выступающий за калининградский клуб на правах аренды из ЦСКА, высказался о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

«Сразу было видно, что Головин ― будущая звезда. Я сразу папе и друзьям сказал, что у Саши будет хорошая карьера. Было видно, что он лучший, что чуть другой, что выделяется по сравнению с остальными. Ещё таким был Дзагоев, но он уже был не так молод. Но Алан восхищал. Как видит поле Дзага, так никто не видит. Он мог исполнить любую передачу. Всегда старался обострить. Мне это очень нравилось», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В сентябре 2023 года хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл на правах аренды до конца сезона в калининградскую «Балтику», главным тренером которой является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. В 16 матчах за балтийцев во всех турнирах на счету игрока два гола и результативный пас.

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