Клопп — об игре с «Манчестер Сити» в выходные: сначала нас ждёт матч со «Спартой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что мерсисайдцы не задумываются о предстоящей игре 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

«Насколько мне известно, в четверг у нас только один матч (со «Спартой» в Лиге Европы. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас это самая важная игра. Мы бы не выиграли Кубок лиги, не прошли бы в следующий раунд Кубка Англии и вылетели бы из Лиги Европы, если бы расставляли приоритеты между турнирами. Но мы этого не делаем. Может, умнее было бы делать, но я немного туповат. В каждом матче мы играем по максимуму, и в четверг будет так же», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «Ливерпуль» сыграет со «Спартой» сегодня, 7 марта. Игра пройдёт в Чехии и начнётся в 20:45 мск. Ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы примет «Энфилд». С «Манчестер Сити» «Ливерпуль» сыграет в воскресенье, 10 марта.