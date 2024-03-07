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Бистрович: даже перед последней тренировкой в ЦСКА Игнашевич сделал всю разминку

Бистрович: даже перед последней тренировкой в ЦСКА Игнашевич сделал всю разминку
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Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о Сергее Игнашевиче, с которым успел пересечься в ПФК ЦСКА, а ныне выступает под его руководством в составе калининградской команды.

«Я застал Игнашевича игроком. Ему тогда было 39 лет, его последний сезон. Меня удивляло, как он следит за собой. Даже когда он выходил на свою последнюю тренировку в ЦСКА, он сделал перед ней все разминочные упражнения! У человека столько лет карьеры, а он сохранил подобное отношение.

Он мне помог адаптироваться в ЦСКА. Я тогда не знал английский, не знал русский. Мне было тяжело со всеми общаться. Но тогда в команде был Георгий Миланов, который хорошо дружил с Игнашевичем. Так получилось, что мы начали втроём общаться, Николаевич мне сильно помог. Он сразу сказал, что видит во мне хорошие качества», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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