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Аканджи: «Ман Сити» — фаворит Лиги чемпионов, мы уверены в себе

Аканджи: «Ман Сити» — фаворит Лиги чемпионов, мы уверены в себе
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Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался об амбициях своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. В среду, 6 марта, игрок обороны отметился голом в ответном матче 1/8 финала с «Копенгагеном» (3:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Аканджи – 5'     2:0 Альварес – 9'     2:1 Эльюнусси – 29'     3:1 Холанд – 45+3'    

«Два ранних гола облегчили нам задачу, ведь мы были уже на четыре мяча впереди. Сопернику было очень сложно вернуться в игру. В этом матче мы сделали то, что должны были.

Посмотрим, как сложится турнир, но сейчас мы чувствуем себя хорошо. Входя в следующую стадию, мы уверены в себе. «Манчестер Сити» – один из фаворитов, но нам всё ещё предстоит это доказывать», – приводит слова Аканджи Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В решающем матче команда Хосепа Гвардиолы минимально переиграла «Интер» — 1:0.

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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