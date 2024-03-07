Аканджи: «Ман Сити» — фаворит Лиги чемпионов, мы уверены в себе

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался об амбициях своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. В среду, 6 марта, игрок обороны отметился голом в ответном матче 1/8 финала с «Копенгагеном» (3:1).

«Два ранних гола облегчили нам задачу, ведь мы были уже на четыре мяча впереди. Сопернику было очень сложно вернуться в игру. В этом матче мы сделали то, что должны были.

Посмотрим, как сложится турнир, но сейчас мы чувствуем себя хорошо. Входя в следующую стадию, мы уверены в себе. «Манчестер Сити» – один из фаворитов, но нам всё ещё предстоит это доказывать», – приводит слова Аканджи Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В решающем матче команда Хосепа Гвардиолы минимально переиграла «Интер» — 1:0.