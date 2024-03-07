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Тренер «Копенгагена»: «Ман Сити» выиграет ЛЧ, они на порядок сильнее остальных

Тренер «Копенгагена»: «Ман Сити» выиграет ЛЧ, они на порядок сильнее остальных
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Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался об игре «Манчестер Сити» после очного противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в обоих матчах английская команда была сильнее своего соперника с одинаковым счётом — 3:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Аканджи – 5'     2:0 Альварес – 9'     2:1 Эльюнусси – 29'     3:1 Холанд – 45+3'    

«Мы играем с «Сити» два сезона подряд, и я думаю, что они становятся только лучше. В первую очередь в этой команде играют индивидуальные мастера. Причём все футболисты таковые — и те, кто на поле, и те, кто на скамейке. Также им помогает тактическая гибкость — это восхитительно. При этом игроки «Сити» сильны физически, но и это не всё. У них есть и футбольный интеллект, и техника, и работоспособность.

Они выиграют Лигу чемпионов, так и будет. Мы играли с очень хорошими командами, но «Манчестер Сити» на порядок сильнее остальных», – сказал Нееструп на послематчевой пресс-конференции.

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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