Тренер «Копенгагена»: «Ман Сити» выиграет ЛЧ, они на порядок сильнее остальных

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался об игре «Манчестер Сити» после очного противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в обоих матчах английская команда была сильнее своего соперника с одинаковым счётом — 3:1.

«Мы играем с «Сити» два сезона подряд, и я думаю, что они становятся только лучше. В первую очередь в этой команде играют индивидуальные мастера. Причём все футболисты таковые — и те, кто на поле, и те, кто на скамейке. Также им помогает тактическая гибкость — это восхитительно. При этом игроки «Сити» сильны физически, но и это не всё. У них есть и футбольный интеллект, и техника, и работоспособность.

Они выиграют Лигу чемпионов, так и будет. Мы играли с очень хорошими командами, но «Манчестер Сити» на порядок сильнее остальных», – сказал Нееструп на послематчевой пресс-конференции.