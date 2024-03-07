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Бистрович: Игнашевич показывает нам «Ман Сити». «Балтике» реально перенять их принципы

Бистрович: Игнашевич показывает нам «Ман Сити». «Балтике» реально перенять их принципы
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Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о тренерских качествах Сергея Игнашевича. Также футболист рассказал, что главный тренер «Балтики» пытается использовать в своей команде принципы игры «Манчестер Сити».

«Все знают, каким Николаевич был игроком ― очень профессиональным. Тренер он такой же, всегда требует от нас интенсивности. Он прививает нам прессинг на чужой половине, стараемся играть высоко. С Игнашевичем мы часто смотрим европейские команды. Например, недавно смотрели «Манчестер Сити». Конечно, мы не можем играть как «Сити», но принципы перенимать реально», — рассказал Кристиян Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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