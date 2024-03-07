Кристиян Бистрович сравнил жизнь в Москве и в Калининграде

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, ранее выступавший в столичном ПФК ЦСКА, сравнил жизнь в Москве и в Калининграде.

«Долгое время жил в Москве, где я очень хорошо себя чувствую. И не только я, а ещё моя семья, девушка, друзья. Калининград ― очень красивый город. Конечно, поменьше, но зато нет пробок. Из-за этого чуть легче живётся, потому что за день можешь сделать больше. В Москве после тренировки у тебя из-за пробок не остаётся времени. Плюс в Калининграде нет такой спешки, в Москве город не засыпает», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

25-летний хорватский центральный полузащитник Кристиян Бистрович перешёл в московский ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена». В сентябре 2023 года футболист ушёл в аренду до конца текущего сезона в калининградскую «Балтику», где в 16 матчах во всех турнирах отметился двумя голами и одним результативным пасом.