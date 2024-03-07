Бистрович: сейчас отношение к России в Европе меняется

Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович считает, что в Европе стало меняться отношение к России в положительную сторону.

«Отношение к России в Европе меняется. Люди там не смотрят на Россию так, как последние два года. Трансферы из Европы снова стали возможны. Да даже на примере моей семьи — когда мне около года назад нужно было вернуться в Россию, моя мама была сильно против, не хотела меня отпускать. Сейчас уже всё хорошо, она приезжала в Калининград. Конечно, мне бы хотелось, чтобы всё было как раньше. Хочется, чтобы российские клубы вернулись в еврокубки как можно быстрее», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.