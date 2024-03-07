Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристиян Бистрович рассказал, что может вывести Игнашевича из себя

Кристиян Бистрович рассказал, что может вывести Игнашевича из себя
Комментарии

Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович ответил на вопрос, может ли вывести из себя главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Если выкладываешься не на 100%. Игнашевич бывает жёстким, может прикрикнуть. Но меня не удивить: при мне Виктор Гончаренко в ЦСКА бутылки кидал, с Игнашевичем пока такого не было», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

25-летний хорватский центральный полузащитник Кристиян Бистрович перешёл в московский ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена». В сентябре 2023 года футболист ушёл в аренду до конца текущего сезона в калининградскую «Балтику», где в 16 матчах во всех турнирах отметился двумя голами и одним результативным пасом.

Материалы по теме
«Когда на тебя в 19 лет орёт Вернблум — это страшно». Вернётся ли Бистрович в ЦСКА?
Эксклюзив
«Когда на тебя в 19 лет орёт Вернблум — это страшно». Вернётся ли Бистрович в ЦСКА?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android