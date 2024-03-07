Кристиян Бистрович рассказал, что может вывести Игнашевича из себя

Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович ответил на вопрос, может ли вывести из себя главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Если выкладываешься не на 100%. Игнашевич бывает жёстким, может прикрикнуть. Но меня не удивить: при мне Виктор Гончаренко в ЦСКА бутылки кидал, с Игнашевичем пока такого не было», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

25-летний хорватский центральный полузащитник Кристиян Бистрович перешёл в московский ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена». В сентябре 2023 года футболист ушёл в аренду до конца текущего сезона в калининградскую «Балтику», где в 16 матчах во всех турнирах отметился двумя голами и одним результативным пасом.