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Балахнин: «Ростов» может испортить «Краснодару» борьбу за чемпионство

Балахнин: «Ростов» может испортить «Краснодару» борьбу за чемпионство
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Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его бывшая команда сразится с «Краснодаром». Южное дерби состоится в пятницу, 8 марта. Начало встречи — в 18:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как показал первый тур после возобновления РПЛ, все команды могут бороться. В том числе и «Ростов» может подпортить борьбу «Краснодара» за чемпионство. Мы увидели, что «Зенит» и «Краснодар» споткнулись у себя дома.

У «Ростова» после сборов просматривается весенний футбол, но выиграли у «Крыльев», а это самое главное. Не все игроки набрали форму, не втянулись. Хотя некоторые команды уже показали зрелый и интересный футбол. Например, «Динамо». Но большинство команд пока не находится в идеальной форме, в том числе и «Ростов», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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