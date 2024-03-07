Балахнин: «Ростов» может испортить «Краснодару» борьбу за чемпионство

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его бывшая команда сразится с «Краснодаром». Южное дерби состоится в пятницу, 8 марта. Начало встречи — в 18:30 мск.

«Как показал первый тур после возобновления РПЛ, все команды могут бороться. В том числе и «Ростов» может подпортить борьбу «Краснодара» за чемпионство. Мы увидели, что «Зенит» и «Краснодар» споткнулись у себя дома.

У «Ростова» после сборов просматривается весенний футбол, но выиграли у «Крыльев», а это самое главное. Не все игроки набрали форму, не втянулись. Хотя некоторые команды уже показали зрелый и интересный футбол. Например, «Динамо». Но большинство команд пока не находится в идеальной форме, в том числе и «Ростов», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.