Защитник «Тоттенхэма» Регилон раскритиковал Постекоглу за решение об аренде

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон, выступающий на правах аренды за «Брентфорд», прокомментировал решение главного тренера «шпор» Ангелоса Постекоглу обойтись без его услуг в нынешнем сезоне.

«До сих пор не понимаю, почему так произошло. Во время предсезонной подготовки я был очень счастлив, и Постекоглу был доволен мной. Я как обычно принимал участие в матчах.

За неделю до начала сезона я подошёл к Постекоглу и задал вопрос: «Ты хочешь видеть меня в клубе?» Он ответил: «Да, я рассчитываю на тебя». На следующий день мне сказали не тренироваться с командой, это было странно.

Знаю, что мне под силу играть в «Тоттенхэме», но увы, многие аспекты футболисты не в состоянии контролировать. Я не хочу сидеть на скамейке. Мне 27 лет, карьера футболиста не вечна. Я не понимаю, почему в один прекрасный день тренер говорит тебе «да», а уже завтра отвечает «нет». Думаю, что это связано с не с футбольными причинами», — приводит слова Регилона The Times.

Регилон выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник суммарно провёл за «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.