«Он не переставал верить». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о дебютном голе Вернера
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о дебютном забитом мяче нападающего Тимо Вернера за команду из Лондона в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:1).
Англия - Премьер-лига . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 59' 1:1 Вернер – 77' 2:1 Ромеро – 80' 3:1 Мин – 88'
«Для всех атакующих игроков голы очень важны. Я считаю, что он провёл хорошую игру в целом, несмотря на промах в первом тайме. Он не переставал верить, попадал в нужную зону, и Бреннан (Джонсон, автор голевой передачи — Прим. «Чемпионата») проделал отличную работу», — приводит слова Постекоглу ВВС.
«Тоттенхэм» за 27 туров чемпионата Англии набрал 50 очков. Команда из Лондона занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На первой строчке находится «Ливерпуль», который набрал 63 очка.
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