«Он не переставал верить». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о дебютном голе Вернера

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о дебютном забитом мяче нападающего Тимо Вернера за команду из Лондона в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:1).

«Для всех атакующих игроков голы очень важны. Я считаю, что он провёл хорошую игру в целом, несмотря на промах в первом тайме. Он не переставал верить, попадал в нужную зону, и Бреннан (Джонсон, автор голевой передачи — Прим. «Чемпионата») проделал отличную работу», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Тоттенхэм» за 27 туров чемпионата Англии набрал 50 очков. Команда из Лондона занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На первой строчке находится «Ливерпуль», который набрал 63 очка.