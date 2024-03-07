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Экс-игрок «Ростова» Норманн дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника

Экс-игрок «Ростова» Норманн дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника
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Бывший полузащитник «Ростова» и московского «Динамо» Матиас Норманн, ныне выступающий за «Аль-Раед», получил дисквалификацию на шесть матчей в чемпионате Саудовской Аравии, а также штраф в размере € 15 000 за плевок в сторону хавбека «Аль-Фейхи» Абдельхамида Сабири. Об этом сообщает официальный аккаунт саудовской Про-Лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

Саудовская Аравия - Про-Лига . 22-й тур
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Аль-Раед
Бурайда
Окончен
1 : 2
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
0:1 Аль-Харти – 50'     1:1 Тавареш – 55'     1:2 Сакала – 76'    
Удаления: Норманн – 63' / нет

Данный инцидент произошёл во время матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии (1:2). Сразу после произошедшего Норманн получил прямую красную карточку. Согласно официальной трактовке, полузащитник получил длительную дисквалификацию за «неуважительное поведение в отношении противника».

Напомним, Норманн выступал за «Ростов» с 2019 по 2023 год. За «Динамо» полузащитник выступал на правах аренды в сезоне-2022/2023.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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