Экс-игрок «Ростова» Норманн дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника

Бывший полузащитник «Ростова» и московского «Динамо» Матиас Норманн, ныне выступающий за «Аль-Раед», получил дисквалификацию на шесть матчей в чемпионате Саудовской Аравии, а также штраф в размере € 15 000 за плевок в сторону хавбека «Аль-Фейхи» Абдельхамида Сабири. Об этом сообщает официальный аккаунт саудовской Про-Лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

Данный инцидент произошёл во время матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии (1:2). Сразу после произошедшего Норманн получил прямую красную карточку. Согласно официальной трактовке, полузащитник получил длительную дисквалификацию за «неуважительное поведение в отношении противника».

Напомним, Норманн выступал за «Ростов» с 2019 по 2023 год. За «Динамо» полузащитник выступал на правах аренды в сезоне-2022/2023.