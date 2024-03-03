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В «Динамо» сообщили, что ФИФА удовлетворила жалобу против футболиста Норманна

В «Динамо» сообщили, что ФИФА удовлетворила жалобу против футболиста Норманна
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о резонансном деле экс-полузащитника московской команды Матиаса Норманна, который в августе разорвал контракты с «Динамо» и «Ростовом», а затем уехал в один из клубов Саудовской Аравии.

«Мы действительно получили подтверждение решения палаты ФИФА о том, что наша жалоба против футболиста Норманна удовлетворена. Это будет денежная компенсация», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Норманн выступает за «Динамо» с 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл за бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с саудовским «Аль-Раедом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

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