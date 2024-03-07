Агент Шейдаева: Россия — дом Рамиля, однажды он обязательно вернётся

Футбольный агент Желько Декич, представляющий интересы нападающего Рамиля Шейдаева, высказался об адаптации клиента в «Коджаэлиспоре» из второй по значимости лиги Турции, а также ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего в Российскую Премьер-Лигу.

«Рамилю хорошо подошёл чемпионат Турции. У него отличная физическая готовность, но ему нужно чуть-чуть времени, чтобы набрать игровые кондиции, тогда он будет играть великолепно. Его команда среди фаворитов на выход в турецкую Суперлигу. Не планирует ли Шейдаев вернуться в РПЛ? Россия — его дом, однажды он обязательно вернётся», – приводит слова Декича Metaratings.

27-летний Рамиль Шейдаев выступает в Турции с января 2024 года после перехода из таиландского клуба «Бурирам».

Напомним, Шейдаев – уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита». Также на протяжении карьеры нападающий выступал за такие клубы, как московское «Динамо», самарские «Крылья Советов», «Карабах», «Сабах», «Жилина» и казанский «Рубин». Отметим, что с 2016 года игрок защищает цвета сборной Азербайджана. В юношеском возрасте Рамиль играл за сборную России.