Хендерсон: мой уход из «Ливерпуля» был лучшим решением, чтобы освежить обстановку в клубе

Полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон поделился мыслями о своём уходе из «Ливерпуля», а также выразил надежду на завоевание мерсисайдцами трофеев в конце сезона.

«Оглядываясь назад, я думаю, что это было подходящее время для меня как игрока, а также для них как команды и для них как клуба, хотя в то время это было очень больно. Я был очень эмоционален. Сейчас, оглядываясь назад на тот период времени, легко увидеть, что это было правильное решение, принятое тренером и клубом. Это было лучшее решение, чтобы освежить обстановку.

Я просто надеюсь, что конец истории Клоппа станет сказкой для него и парней, потому что они все этого заслуживают. Они все так усердно работают, прошлый сезон был очень тяжёлым во многих аспектах на поле и за его пределами, поэтому этот сезон проходит так хорошо, я так горжусь ими. Будем надеяться, что они смогут завершить сезон на высоком уровне и выиграть как можно больше трофеев», — приводит слова Хендерсона The Telegraph.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» на протяжении 12 лет (с 2011 по 2023 год). В составе мерсисайдцев полузащитник завоевал восемь трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2018/2019.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» уже успел завоевать один трофей, обыграв в финале Кубка английской лиги «Челси» (1:0). На данный момент «красные» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 63 очка, опережая идущего вторым «Манчестер Сити» на одно очко.