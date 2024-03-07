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Даниил Кузнецов — о переходе в «Рубин»: «Зенит» не хотел отпускать, Аршавин был против

Даниил Кузнецов — о переходе в «Рубин»: «Зенит» не хотел отпускать, Аршавин был против
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Полузащитник «Родины» Даниил Кузнецов, являющийся воспитанником «Зенита», рассказал о своём переходе из стана сине-бело-голубых в казанский «Рубин».

«На сборах с основой я уже обсуждал с агентом дальнейшие планы. Потому что были примеры игроков, которые пересидели в «Зените». Были варианты – не только «Рубин», но от них была конкретика, сразу прислали запрос. Долго договаривались о сумме трансфера. «Зенит» не хотел меня отпускать. Андрей Сергеевич (Аршавин) вроде как был против этого трансфера, но потом договорились», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Напомним, Кузнецов успел провести за «Зенит» всего пять матчей, после чего перешёл в «Рубин». С казанской командой он сначала вылетел в ФНЛ, а позже вернулся в РПЛ. В зимнее трансферное окно сезона-2023/2024 Кузнецов ушёл в московскую «Родину» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в девяти матчах во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Действующий контракт игрока с «Рубином» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

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