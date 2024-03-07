Вьештица — о переходе в «Зенит»: в Сербии никто не слышал про них, знали только «Спартак»

Бывший сербский футболист Милан Вьештица поделился воспоминаниями о переходе в санкт-петербургский «Зенит» в 2002 году.

«Я был молодым футболистом «Войводины», только сыграл первый сезон на взрослом уровне. Никто не ожидал, что я поеду в Россию, потому что на тот момент эта страна ещё не стала одной из лучших в европейском футболе. Тем более никто не слышал про «Зенит», все знали только московский «Спартак», который постоянно играл в Лиге чемпионов. Спрашивали, куда я еду и зачем, но я доверился ощущениям, уехал и никогда об этом не жалел», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

Напомним, Милан Вьештица выступал за «Зенит» в период с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом серб стал обладателем Кубка Премьер-Лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России. Помимо «Зенита», в России Вьештица выступал за «Ростов», «Шинник», сочинскую «Жемчужину», «Урал» и «Динамо СПБ». Вместе с екатеринбуржцами игрок стал победителем первенства ФНЛ.

После завершения игровой карьеры Вьештица стал работать тренером. На данный момент 44-летний серб работает ассистентом главного тренера в «Спартаке» из Суботицы.