«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, Нуньес оформил дубль

Завершился матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались чешская «Спарта» и английский «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте встречи счёт в матче открыл полузащитник гостей Алексис Мак Аллистер, реализовав пенальти. На 25-й минуте второй гол «Ливерпуля» забил нападающий Дарвин Нуньес. На 45+3-й минуте Дарвин Нуньес оформил дубль.

На 47-й минуте автогол забил защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли, который в перерыве матча заменил Джозефа Гомеса. На 53-й минуте вингер гостей Луис Диас забил четвёртый гол своей команды. На 74-й минуте пятый мяч «Ливерпуля» забил Мохамед Салах, но он был отменён после просмотра VAR. На 90+4-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи забил пятый мяч своей команды.

В 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» прошла турецкий «Галатасарай», обыграв его по сумме двух встреч со счётом 6:4. В свою очередь, «Ливерпуль» не принимал участия в стадии 1/16 финала этого соревнования, поскольку на групповом этапе занял первое место в квартете Е.

Ответный матч между «Спартой» и «Ливерпулем» состоится 14 марта. Эта игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встреча начнётся в 23:00 мск.