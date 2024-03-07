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Экс-игрок «Арсенала» Санья назвал тренера, оказавшего на него наибольшее влияние

Экс-игрок «Арсенала» Санья назвал тренера, оказавшего на него наибольшее влияние
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Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья назвал тренера, который оказал на его наибольшее влияние.

«Я бы назвал Арсена Венгера. Когда я потерял брата в 2008 году, это случилось во время моего первого сезона в «Арсенале». Я узнал об этом по телефонному звонку. Поэтому я вернулся домой. Я провёл время с семьёй. Помню, как разговаривал с ним, он придавал мне сил.

Разговаривая с ним, я чувствовал его поддержку. Он не давил на меня. Он всегда поддерживал меня, даже во втором сезоне, когда я не играл. Тогда, наверное, это поразило меня сильнее всего. Он всегда использовал меня в игре и показывал своё доверие ко мне. Он оказал на меня такое большое влияние», — приводит слова Санья Euro Foot.

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