Инсайдер The Athletic: «Бавария» изо всех сил пытается заполучить Хаби Алонсо

Инсайдер Давид Орнштейн из The Athletic высказался относительно слухов о том, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ближе к переходу в «Баварию», чем в «Ливерпуль».

«Бавария» изо всех сил пытается заполучить Алонсо, но в настоящий момент я не знаю ничего о каких-либо решениях, принятых им. Он может склоняться к тому или иному варианту, но это не значит, что ничего не изменится до лета. Вот почему «Бавария», «Ливерпуль» и «Байер» продолжат изучать все опции», – сообщил журналист Орнштейн.

Ранее сообщалось, что на испанского специалиста претендуют «Бавария» и «Ливерпуль», ведущие поиски замены Томасу Тухелю и Юргену Клоппу соответственно. В СМИ сообщалось, что мюнхенцы опережают мерсисайдцев в борьбе за наставника «Байера».

Алонсо возглавляет «Байер» с осени 2022 года. После 24 туров нынешнего сезона Бундеслиги «Байер» набрал 64 очка и занимает первое место, опережая ближайшего конкурента в лице «Баварии» на 10 очков.

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