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Хаби Алонсо: «Карабах» — сильная команда, в которой видна работа тренера

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился мнением о минувшем матче 1/8 финала Лиги Европы с азербайджанским «Карабахом» (2:2), в которой его команде удалось отыграться на последних минутах встречи.

«Это был нервный и тяжёлый матч. Мы проявили себя не лучшим образом в первом тайме. «Карабах» – сильная команда. Трудно сказать, что произойдёт в ответном матче.

«Карабах» является командой, которая давно выступает в еврокубках. Я смотрел их матчи с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов. В этой команде видна работа главного тренера», – приводит слова Алонсо Report.az.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между этими коллективами состоится 14 марта. Игра пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Встреча начнётся в 23:00 мск.