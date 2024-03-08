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Хаби Алонсо: «Карабах» — сильная команда, в которой видна работа тренера

Хаби Алонсо: «Карабах» — сильная команда, в которой видна работа тренера
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился мнением о минувшем матче 1/8 финала Лиги Европы с азербайджанским «Карабахом» (2:2), в которой его команде удалось отыграться на последних минутах встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Бензия – 26'     2:0 Жунинью – 45+2'     2:1 Вирц – 70'     2:2 Шик – 90+2'    

«Это был нервный и тяжёлый матч. Мы проявили себя не лучшим образом в первом тайме. «Карабах» – сильная команда. Трудно сказать, что произойдёт в ответном матче.

«Карабах» является командой, которая давно выступает в еврокубках. Я смотрел их матчи с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов. В этой команде видна работа главного тренера», – приводит слова Алонсо Report.az.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между этими коллективами состоится 14 марта. Игра пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Встреча начнётся в 23:00 мск.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
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X
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