Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 28-го тура Серии A сезона-2023/2024

Сегодня, 8 марта, матчем «Наполи» — «Торино» стартует 28-й тур итальянской Серии A сезона-2023/2024.
В 28-м туре чемпионата Италии состоятся следующие 10 встреч (время — московское):
8 марта, пятница:
«Наполи» — «Торино» (22:45).
9 марта, суббота:
«Кальяри» — «Салернитана» (17:00);
«Сассуоло» — «Фрозиноне» (17:00);
«Болонья» — «Интер» (20:00);
«Дженоа» — «Монца» (22:45).
10 марта, воскресенье:
«Лечче» — «Верона» (14:30);
«Милан» — «Эмполи» (17:00);
«Ювентус» — «Аталанта» (20:00);
«Фиорентина» — «Рома» (22:45).
11 марта, понедельник:
«Лацио» — «Удинезе» (22:45).
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер». Команда набрала 72 очка за 27 матчей. Второе место занимает «Ювентус» (57). На третьей строчке располагается «Милан» (56).