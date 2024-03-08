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Анри: Клопп доверяет своей скамейке, даже если на ней сидит молодёжь

Анри: Клопп доверяет своей скамейке, даже если на ней сидит молодёжь
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Бывший футболист «Барселоны», «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри, ныне работающий экспертом на телевидении, высказался об использовании запасных игроков главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Юрген доверяет тому, что у него есть на скамейке запасных. Если вы посмотрите на другие команды Премьер-лиги, у вас есть игроки, которые не пойдут в клуб, если будут сидеть на скамейке запасных. Иногда Хосеп [Гвардиола] даже не делает никаких изменений. Клопп доверяет своей скамейке, даже если на ней сидит молодёжь», — приводит слова Анри Sky Sports.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 63 очка и опережая «Манчестер Сити» всего на одно очко. Встреча между лидерами АПЛ состоится в воскресенье, 10 марта. Команды сыграют на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилде». Начало матча — в 18:45 по московскому времени.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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