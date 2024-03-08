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Каррагер назвал главное преимущество «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство в АПЛ

Каррагер назвал главное преимущество «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство в АПЛ
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер назвал главное преимущество мерсисайдцев перед конкурентами в борьбе за чемпионство в АПЛ.

«С тех пор как появилось правило пяти замен, никто не использовал его лучше, чем Юрген Клопп. Когда мы выделяем «Арсенал», мы думаем о том, как они могут выиграть лигу… они лучше всех обороняются. «Манчестер Сити», вероятно, лучшая команда и обладает лучшими индивидуальными качествами. Но именно так «Ливерпуль» может выиграть лигу — со скамейки запасных.

Клопп всегда использует пять замен. Интересно то, что по количеству использованных замен «Ливерпуль» превосходит «Арсенал» и «Сити». Это говорит о силе скамейки запасных, в первую очередь в плане забитых мячей, — 38% из них были забиты после 75-й минуты. Представляете, «Ливерпуль» забил больше голов в последние 15 минут, чем за всю первую половину матча.

Это показывает, что у них есть игроки, готовые выйти со скамейки запасных, у них есть качество, и это заслуга Юргена Клоппа», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Турнирная таблица АПЛ
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