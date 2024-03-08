Деменко: «Спартак» стал уделять больше внимания защите, поэтому не пропускает в пяти играх

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал последние выступления красно-белых.

«Никак не связано то, что Джикию убрали в запас, а «Спартак» не пропускает в последних пяти матчах. В футболе всё равно бывают моменты, другое дело — где-то игроки соперника не забили, а где-то команда более сконцентрированно стала играть в обороне. Это просто хороший показатель для «Спартака», когда он играет «на ноль». Приходит уверенность в команде, как для вратаря, так и для защитников.

Мне кажется, что «Спартак» стал уделять больше внимания обороне и этим моментам после того, как стали писать, что у команды проблемы в защите. Отходы назад тех же нападающих и другая игра защитников при оборонительных действиях. Также тренировки принесли плоды «Спартаку», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.