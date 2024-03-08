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Защитник «Нэшвилла» Макнотон грубо сыграл против Месси, аргентинец избежал травмы

Защитник «Нэшвилла» Макнотон грубо сыграл против Месси, аргентинец избежал травмы
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Футболист «Нэшвилла» Лукас Макнотон грубо сыграл против нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2, за «Интер» отличились Месси и Луис Суарес.

На 77-й минуте игры Макнотон влетел в ногу Месси после того, как нанёс удар по мячу. Аргентинец какое-то время пролежал на газоне, но затем сумел встать и продолжить игру. Позднее главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что нападающему удалось избежать повреждения.

Права на видео принадлежат Concacaf.

Ответный матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» состоится 14 марта. Напомним, аргентинский нападающий присоединился к американскому клубу в качестве свободного агента минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Интером» рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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