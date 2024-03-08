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Парфёнов: хочется, чтобы «Урал» победил, но «Зенит» не планирует отставать от «Краснодара»

Парфёнов: хочется, чтобы «Урал» победил, но «Зенит» не планирует отставать от «Краснодара»
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Российский тренер Дмитрий Парфёнов, возглавляющий «Актобе», поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Зенитом», который состоится 9 марта.

«Конечно, хочется, чтобы «Урал» победил «Зенит». Но команде будет непросто, потому что «Зенит» потерял очки и не хочет отставать от «Краснодара». «Уралу» деваться некуда, и я думаю, что будет хорошая поддержка болельщиков», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Зенит» по состоянию на сегодняшний день располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков. «Урал» занимает 14-е место, команда Виктора Гончаренко заработала 19 очков.

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Урал
Екатеринбург
Не начался
Зенит
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