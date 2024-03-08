Объявлены судейские назначения на матчи 22-го тура Первой лиги

Футбольная национальная лига на своём официальном сайте объявила судейские назначения на матчи 22-го тура чемпионата.
«Нефтехимик» — КАМАЗ: Николай Волошин — Юрий Ярушкин, Денис Мирошник, резервный судья — Кирилл Силантьев, инспектор — Виктор Клепиков.
«Енисей» — «Акрон»: Владимир Сельдяков — Александр Чекалин, Михаил Шпильфогель, резервный судья — Инал Танашев, инспектор — Николай Голубев.
«Шинник» — «Родина»: Дмитрий Стрельцов — Артур Тиракьянц, Фёдор Валявин, резервный судья — Андрей Прокопов, инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Волгарь» — «Химки»: Ранэль Зияков — Андрей Филипкин, Степан Щербаков, резервный судья — Серегей Федотов, инспектор — Виктор Лебедев.
«Кубань» — «Арсенал»: Константин Аверьянов — Андрей Пелых, Максим Каюмов, резервный судья — Виктор Лацвиев, инспектор — Сергей Романов.
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: Анатолий Жабченко — Руслан Шекемов, Рустам Равилов, резервный судья — Виталий Молдован, инспектор — Андрей Иванов.
«Алания» — «Сокол»: Иван Сараев — Андрей Кужелев, Дмитрий Маликов, резервный судья — Роман Труханович, инспектор — Сергей Пантелеев.
«Динамо» Мх — «Ленинградец»: Антон Фролов — Александр Приходько, Виктор Медведев, резервный судья — Эмир Привалов, инспектор — Алексей Монахов.
«Торпедо» — «Тюмень»: Александр Машлякевич — Станислав Попков, Максим Белокур, резервный судья — Игорь Захаров, инспектор — Юрий Чеботарёв.