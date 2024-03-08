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Дарвин Нуньес забил 1000-й гол «Ливерпуля» Юргена Клоппа

Дарвин Нуньес забил 1000-й гол «Ливерпуля» Юргена Клоппа
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Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес стал автором 1000-го гола, который мерсисайдцы забили в матчах под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа. Накануне уругвайский форвард оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой» (5:1).

К «Ливерпулю» уругваец присоединился летом 2022 года. Ранее он выступал за португальскую «Бенфику». Контракт Дарвина Нуньеса с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах. Он записал на свой счёт 16 забитых мячей и 11 результативных передач.

«Ливерпуль» после 27 туров АПЛ сезона-2023/2024 возглавляет турнирную таблицу, набрав 63 очка.

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