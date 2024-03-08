«Крылья» на угловых вообще игроков держат?» Генич отреагировал на гол игрока ЦСКА Роши

Спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на гол защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Бразилец открыл счёт в матче на третьей минуте после подачи углового удара. На момент написания новости идёт 11-я минута, счёт 1:0 в пользу армейцев.

«Крылья» на угловых вообще игроков держат? То Голенков, то Роша… вообще без сопротивления», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, в матче 19-го тура с «Ростовом» самарцы также пропустили один из мячей после подачи углового удара. Автором гола стал форвард Егор Голенков. Встреча завершилась победой ростовчан — 2:0.

После 19 сыгранных туров команды находятся на соседних строчках в турнирной таблице (седьмое и восьмое места) и имеют в своём активе одинаковое количество очков — по 29. По дополнительным показателям выше располагается московский клуб.