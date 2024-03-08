Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья» на угловых вообще игроков держат?» Генич отреагировал на гол игрока ЦСКА Роши

«Крылья» на угловых вообще игроков держат?» Генич отреагировал на гол игрока ЦСКА Роши
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на гол защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Бразилец открыл счёт в матче на третьей минуте после подачи углового удара. На момент написания новости идёт 11-я минута, счёт 1:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«Крылья» на угловых вообще игроков держат? То Голенков, то Роша… вообще без сопротивления», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, в матче 19-го тура с «Ростовом» самарцы также пропустили один из мячей после подачи углового удара. Автором гола стал форвард Егор Голенков. Встреча завершилась победой ростовчан — 2:0.

После 19 сыгранных туров команды находятся на соседних строчках в турнирной таблице (седьмое и восьмое места) и имеют в своём активе одинаковое количество очков — по 29. По дополнительным показателям выше располагается московский клуб.

Материалы по теме
Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: будем бороться с ЦСКА и биться за три очка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android