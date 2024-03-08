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Де Дзерби: поражение от «Ромы» — плата за ошибки владельцев, тренеров и игроков «Брайтона»

Де Дзерби: поражение от «Ромы» — плата за ошибки владельцев, тренеров и игроков «Брайтона»
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отметил, что в поражении его команды от «Ромы» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы виноваты не только игроки и тренеры, но и владельцы клуба.

«Сегодня мы заплатили за свои ошибки. От владельцев до тренеров и игроков», — приводит слова Де Дзерби Sussex Express.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Брайтоном» и Ромой» состоится 14 марта, начало в 23:00 мск. Роберто Де Дзерби работает с «Брайтоном» с сентября 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла шестое место в АПЛ и впервые в истории пробилась в еврокубки. После 27 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «чайки» располагаются на девятом месте в таблице, набрав 39 очков.

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