Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — ЦСКА: Виллиан Роша оформил дубль

«Крылья Советов» — ЦСКА: Виллиан Роша оформил дубль
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Солидарность-Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

На 49-й минуте бразильский защитник Виллиан Роша забил свой второй гол в матче, удвоив преимущество ЦСКА.

В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата России команды сыграли между собой вничью со счётом 2:2. В составе армейцев в той игре забитыми мячами отметились форварды Антон Заболотный и Фёдор Чалов. У «Крыльев Советов» голы на свой счёт записали защитник Николай Рассказов и нападающий Никита Салтыков.

После 19 сыгранных туров команды находятся на соседних строчках в турнирной таблице (седьмое и восьмое места) и имеют в своём активе одинаковое количество очков — по 29. По дополнительным показателям выше располагается московский клуб.

Материалы по теме
«Крылья» на угловых вообще игроков держат?» Генич отреагировал на гол игрока ЦСКА Роши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android