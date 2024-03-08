Иван Таранов высказался о победе ЦСКА над «Крыльями Советов»

Бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов прокомментировал победу армейцев над самарцами в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0). Дублем в составе армейцев отметился Виллиан Роша.

«Я ожидал, что ЦСКА захочет прервать свою не очень удачную серию, что в итоге и получилось. Во время зимних сборов я немного наблюдал за обеими командами — ЦСКА выглядел более предпочтительно. Перед матчем о обеих команд были примерно равные шансы, но чаша весов склонилась в пользу ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.