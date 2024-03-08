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Иван Таранов высказался о победе ЦСКА над «Крыльями Советов»

Иван Таранов высказался о победе ЦСКА над «Крыльями Советов»
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Бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов прокомментировал победу армейцев над самарцами в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0). Дублем в составе армейцев отметился Виллиан Роша.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«Я ожидал, что ЦСКА захочет прервать свою не очень удачную серию, что в итоге и получилось. Во время зимних сборов я немного наблюдал за обеими командами — ЦСКА выглядел более предпочтительно. Перед матчем о обеих команд были примерно равные шансы, но чаша весов склонилась в пользу ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.

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