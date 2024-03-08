Смолов: если «Динамо» станет чемпионом, какая разница, выхожу я на замену или нет?

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о конкуренции в составе бело-голубых.

«С кем я конкурирую в «Динамо»? Сейчас в зависимости от схемы — мы наигрываем 4-3-3 — я с Тюкавиным конкурирую. Если будем 4-3-2-1 [играть, то] на позиции десятки с Бителло и Карраскалем.

Раздражает ли меня конкуренция? На протяжении карьеры она меня раздражала, честно скажу, но сейчас я в силу возраста отношусь к этому спокойнее. Оценивать себя в 34, что ты когда-то в 26 забивалЮ не совсем верно. Я думаю, что это может только вредить — мне в первую очередь. Мы в конкуренции, на поле всё видно. То есть даже если я не буду выходить с первых минут, то точно знаю, что какое-то время у меня будет, и мне нужно его провести так, чтобы тренеру всё было понятно. Опять же если мы будем выигрывать и станем чемпионами, то какая разница, выхожу я на замену или нет?», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».