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Роша — первый после Игнашевича центральный защитник ЦСКА, оформивший дубль в матче РПЛ

Роша — первый после Игнашевича центральный защитник ЦСКА, оформивший дубль в матче РПЛ
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Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша стал первым игроком своего амплуа в составе армейского клуба после уже завершившего игровую карьеру Сергея Игнашевича, который оформил дубль в матче РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Роша дважды поразил ворота в проходившем сегодня, 8 марта, матче 20-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с самарскими «Крыльями Советов» (2:0). Игнашевич же свой голевой дубль оформил в 2011 году в одной из игр с пермским «Амкаром».

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

29-летний Роша в нынешнем сезоне провёл 24 матча в составе ЦСКА во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Голы в ворота «Крыльев» стали для бразильца первыми в этом сезоне.

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