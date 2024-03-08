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«Крылья Советов» потерпели два поражения без забитых мячей после возобновления сезона

«Крылья Советов» потерпели два поражения без забитых мячей после возобновления сезона
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Самарские «Крылья Советов» потерпели два поражения без забитых мячей в рамках Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона-2023/2024.

В матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» самарцы уступили 0:2 на выезде, а сегодня, 8 марта, проиграли с тем же счётом ЦСКА на домашней арене. Отметим, что для «Крыльев Советов» поражение от армейцев стало первым в нынешнем сезоне РПЛ на стадионе «Солидарность Арена».

Оба мяча в составе ЦСКА в этой встрече на свой счёт записал бразильский защитник Вилииан Роша, дважды замкнув подачи с углового удара. Первый гол Роша забил уже на третьей минуте, а второй результативный удар случился на 49-й минуте. Отметим, что на 84-й минуте голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил удар с 11-метровой отметки, который исполнял аргентинец Франко Ороско.

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства команда Игоря Осинькина сыграет с «Зенитом» на домашней арене.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    
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