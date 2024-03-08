Защитник ЦСКА Роша посвятил голы в ворота «Крыльев Советов» своей супруге

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился эмоциями от победы армейцев над самарскими «Крыльями Советов» в матче 20-го тура РПЛ сезона-2023/2024 (2:0). Бразильский футболист посвятил свои голы супруге, которая ждёт ребёнка, а также поздравил фанатов команды с успешным результатом.

«Вся команда молодцы, всех поздравляю с победой. Эти голы посвящаю своей супруге, она сейчас ждёт малыша, это очень трогательный момент в нашей жизни. Очень рад играть и приносить пользу ЦСКА, надеюсь, что смогу ещё как можно больше радовать наших болельщиков», — сказал Роша в эфире телеканала «Матч ТВ».

Роша оформил дубль в ворота «Крыльев», дважды сумев отличиться после подач с углового. Бразилец в этом матче забил свои первые голы в нынешнем сезоне.