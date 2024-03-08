Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Роша посвятил голы в ворота «Крыльев Советов» своей супруге

Защитник ЦСКА Роша посвятил голы в ворота «Крыльев Советов» своей супруге
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился эмоциями от победы армейцев над самарскими «Крыльями Советов» в матче 20-го тура РПЛ сезона-2023/2024 (2:0). Бразильский футболист посвятил свои голы супруге, которая ждёт ребёнка, а также поздравил фанатов команды с успешным результатом.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«Вся команда молодцы, всех поздравляю с победой. Эти голы посвящаю своей супруге, она сейчас ждёт малыша, это очень трогательный момент в нашей жизни. Очень рад играть и приносить пользу ЦСКА, надеюсь, что смогу ещё как можно больше радовать наших болельщиков», — сказал Роша в эфире телеканала «Матч ТВ».

Роша оформил дубль в ворота «Крыльев», дважды сумев отличиться после подач с углового. Бразилец в этом матче забил свои первые голы в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
Роша — первый после Игнашевича центральный защитник ЦСКА, оформивший дубль в матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android