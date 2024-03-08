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Осинькин: два тайма с ЦСКА начались с подарков «Крыльев» — лучше бы дарили их девушкам

Осинькин: два тайма с ЦСКА начались с подарков «Крыльев» — лучше бы дарили их девушкам
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по итогам игры 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

«Два тайма начинались с двух наших подарков. Лучше бы подарки сегодня дарили девушкам, женщинам и матерям. Почему-то получилось так, что подарили ЦСКА. Это очень большая фора. Мы не смогли полноценно контролировать игру, потому что очень неудобно было играть в такой футбол ЦСКА. Но игра с нашей стороны не была какой-то безнадёжной.

Играли в совершенно равный футбол. Было много борьбы, в большинстве случаев мы не уступали в скорости. Но в чём мы уступили — это в умении вести верховые единоборства, а сегодня этот компонент игры оказался самым важным. Мы хотели вырвать в этой игре свои очки, боролись до самого конца — благодарен за это ребятам. В плане характера сегодня всё было хорошо», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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