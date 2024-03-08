Игрок «Крыльев» Салтыков высказался о двух пропущенных мячах со стандартов в матче с ЦСКА

Нападающий «Крыльев» Никита Салтыков высказался о двух пропущенных мячах со стандартов в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Не забили свои моменты, пропустили со стандартов обидные мячи. Есть команды, которые выигрывают матчи за счёт стандартов, поэтому тут нельзя ничего плохого сказать в адрес ЦСКА. Они молодцы за счёт стандартов взяли три очка.

До матча с «Ростовом» мы, вроде, со стандартов вообще не пропускали. Было много игр, когда мы забивали первыми, а сейчас всё как-то наоборот, где-то фарт ушёл от нас. Надо как-то вернуть его», — передаёт слова Салтыкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства команда Игоря Осинькина сыграет с «Зенитом» на домашней арене.