Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев» Салтыков высказался о двух пропущенных мячах со стандартов в матче с ЦСКА

Игрок «Крыльев» Салтыков высказался о двух пропущенных мячах со стандартов в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Крыльев» Никита Салтыков высказался о двух пропущенных мячах со стандартов в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Не забили свои моменты, пропустили со стандартов обидные мячи. Есть команды, которые выигрывают матчи за счёт стандартов, поэтому тут нельзя ничего плохого сказать в адрес ЦСКА. Они молодцы за счёт стандартов взяли три очка.

До матча с «Ростовом» мы, вроде, со стандартов вообще не пропускали. Было много игр, когда мы забивали первыми, а сейчас всё как-то наоборот, где-то фарт ушёл от нас. Надо как-то вернуть его», — передаёт слова Салтыкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства команда Игоря Осинькина сыграет с «Зенитом» на домашней арене.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    
Материалы по теме
Осинькин: два тайма с ЦСКА начались с подарков «Крыльев» — лучше бы дарили их девушкам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android