Чанов: Акинфеев до сих пор лучший, но Игорь 21 год назад в Самаре и сегодня — разные люди

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о 37-летнем голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Я говорил, что игра будет весёлая с обеих сторон, с моментами. Главное, чтобы линия обороны с этим справилась — так и получилось. Понимаю, что линия обороны сегодня сделала результат, но это стандартные положения. Здорово, что выиграли. Нельзя не отметить сегодня Игоря Акинфеева.

Думаю, что Игорь до сих пор лучший. Часто спрашивают, когда он закончит. Я думаю, что пока играется — пусть играет. Главное, чтобы здоровье не подвело и было желание. Это два основных фактора.

Игорь 21 год назад в Самаре и сегодня — это два разных Акинфеева. Там выходил молодой парнишка на свой первый матч, много было мальчишества и взрывов. Сейчас это человек, который всё понимает, умеет читать игру, заранее просчитывает. Он повзрослел и заматерел. Это абсолютно разные два человека. Остаётся только одно — стабильность и характер», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.