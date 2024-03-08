Игрок ЦСКА Давила: у Чалова есть все возможности, чтобы играть в Европе

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался об одноклубнике Фёдоре Чалове.

«Чалов очень важный игрок для ЦСКА. Фёдор — игрок великолепных кондиций, великолепного качества. Если так случится, что он уйдёт, то мы пожелаем ему самого наилучшего. У него огромный потенциал и личные условия для того, чтобы играть в Европе. Конечно, его будет нам не хватать. У Чалова есть все условия и возможности, чтобы играть в Европе», — сказал Давила в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Фёдор Чалов провёл 20 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету нападающего семь игр и один гол в Фонбет Кубке России.