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Новичок «Балтики» Фамейе прокомментировал свой дебют в РПЛ за калининградцев

Новичок «Балтики» Фамейе прокомментировал свой дебют в РПЛ за калининградцев
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26-летний нападающий калининградской «Балтики» Джоэль Фамейе поделился впечатлениями от своего дебютного матча в Российской Премьер-Лиге за новую команду. 3 марта «Балтика» сыграла вничью с «Сочи» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

«Не тот результат, которой мы хотели. Но мы продолжим бороться до конца, мы сосредоточены на следующей игре. Спасибо нашим замечательным болельщикам за то, что они громко поддерживали нас до последней минуты», — приводит слова Фамейе пресс-служба «Балтики».

Напомним, на встречу с «Сочи» Джоэль Фамейе вышел в стартовом составе и провёл на поле всю игру. В минувшее зимнее трансферное окно нападающий перешёл в «Балтику» из казанского «Рубина» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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