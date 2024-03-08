Деменко: «Урал» может преподнести большой сюрприз «Зениту»

Бывший футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Зенит». Встреча состоится завтра, 9 марта. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

«Теоретически все понимаем, что «Зенит» является фаворитом в матче с «Уралом». Но на самом деле такие команды, как «Урал», преподносят большие сюрпризы, потому что команда сейчас находится внизу и проиграла прошлый матч», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 19 матчей. «Урал» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует «Краснодар» (39).