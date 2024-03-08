Футболистка Абдуллина: Лондон или Париж? Россия!

Футболистка лондонского «Челси» Алсу Абдуллина, выступающая на правах аренды за ЖФК «Париж», ответила на вопрос, где комфортнее жить — в Лондоне или Париже.

«Лондон или Париж? Где комфортнее? В России! Даже не знаю, что ответить. Пока нигде не комфортно. Я тут одна, семья далеко, язык не родной. Одно дело приехать на недельку отдохнуть, а другое — жить.

Если бы меня спросили, осталась бы я на долгое время за границей, уехала бы жить просто так, без футбола, я бы, наверное, ответила: «Скорее нет, чем да». Во всяком случае, сейчас чувствую так. Может быть, потом меня что-то здесь оставит», — приводит слова Абдуллиной «РИА Новости Спорт».

Алсу Абдуллина выступает за «Челси» с 2021 года. В августе 2023 года она перешла в «Париж» на правах аренды.