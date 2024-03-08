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Мостовой: «Лужники» могут стать вдохновением и добавить сверхмотивации «Спартаку»

Мостовой: «Лужники» могут стать вдохновением и добавить сверхмотивации «Спартаку»
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о грядущем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с воронежским «Факелом». Встреча состоится 10 марта и пройдёт на стадионе «Лужники».

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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«Лужники» могут стать вдохновением и добавить сверхмотивации «Спартаку», потому что мы всю жизнь играли на этой арене и это наш самый легендарный стадион. «Факел» вылез из зоны стыков и много делает для набора очков. По классу «Спартак» выше, но у «Факела» тоже есть свои козыри. Многие игроки воронежцев никогда в «Лужниках» не играли, поэтому они хотят попасть на легендарный стадион и показать себя», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, указанный матч начнётся в 19:00 мск.

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