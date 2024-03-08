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«Ростов» — «Краснодар»: Олусегун был удалён на 49-й минуте

«Ростов» — «Краснодар»: Олусегун был удалён на 49-й минуте
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В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Ростов» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

На 49-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун.

Ранее, на 25-й минуте, счёт открыл нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 19 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 24 очка.

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