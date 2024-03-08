«Ростов» — «Краснодар»: Олусегун был удалён на 49-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Ростов» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун.

Ранее, на 25-й минуте, счёт открыл нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 19 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 24 очка.