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Орещук — об Артуре: когда Месси пришёл в «ПСЖ», в какой игре он стал похожим на себя?

Орещук — об Артуре: когда Месси пришёл в «ПСЖ», в какой игре он стал похожим на себя?
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о бразильском новичке «Зенита» Артуре Гимарайнсе, который дебютировал в официальных играх за санкт-петербургскую команду в матче с московским «Спартаком».

«У нас уже судят по одной игре? Когда Месси пришёл в «ПСЖ», в какой игре он стал более-менее похожим на себя? Поэтому нельзя по одной игре оценивать. У каждого игрока разный срок адаптации. Успешность трансфера Артура должен оценивать клуб, а не я. Не знаю, какие задачи стоят у «Зенита» по Артуру. Надо у клуба спрашивать, что они хотят видеть в Артуре», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, в прошлую субботу, 2 марта, «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Артур Гимарайнс вышел в стартовом составе команды и провёл на футбольном поле 70 минут.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
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