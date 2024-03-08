Орещук — об Артуре: когда Месси пришёл в «ПСЖ», в какой игре он стал похожим на себя?

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о бразильском новичке «Зенита» Артуре Гимарайнсе, который дебютировал в официальных играх за санкт-петербургскую команду в матче с московским «Спартаком».

«У нас уже судят по одной игре? Когда Месси пришёл в «ПСЖ», в какой игре он стал более-менее похожим на себя? Поэтому нельзя по одной игре оценивать. У каждого игрока разный срок адаптации. Успешность трансфера Артура должен оценивать клуб, а не я. Не знаю, какие задачи стоят у «Зенита» по Артуру. Надо у клуба спрашивать, что они хотят видеть в Артуре», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, в прошлую субботу, 2 марта, «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Артур Гимарайнс вышел в стартовом составе команды и провёл на футбольном поле 70 минут.